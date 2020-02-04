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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Enes Kalın'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

04.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:14Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan ziyaret
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Enes Kalın'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Melikgazi ilçesi için hep birlikte hizmet vermek için çalışacaklarını belirtti.
MHP İlçe Başkanı Kalın'ın ilçe için elinden gelen gayreti göstereceğinden emin olduğunu belirten Palancıoğlu, "Elimizden geldiğince istişareli bir biçimde ilçemizin daha güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeye bu vatana bu bayrağa en iyi bir şekilde hizmet etmeyi diliyor, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kalın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İlçemize yakışır şekilde, sorumluluğumuzun farkında olarak gerekli tüm çalışmalarımızı hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan eksiksiz bir şekilde yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Palancıoğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok'u da makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
MHP teşkilatına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, "Seçimde omuz omuza beraber koşturduk. Şimdi birlikte hizmet ediyoruz. Rabbim birliğimizi bozmasın." dedi.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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