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Melikgazi Belediye Meclis Üyelerinden Eskici'ye Ziyaret

Melikgazi Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Yıldız, İsmet Elmaağaçlıoğlu, Ahmet Kiraz'dan oluşan Spor, Eğitim ve Teknoloji Komisyonu İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

31.07.2019 16:57 Melikgazi Belediye Meclis Üyelerinden Eskici'ye Ziyaret
Melikgazi Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Yıldız, İsmet Elmaağaçlıoğlu, Ahmet Kiraz'dan oluşan Spor, Eğitim ve Teknoloji Komisyonu İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Melikgazi Bölgesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sporun yaygınlaştırılması ve daha da geliştirilmesi, yapılması düşünülen projeler, spor faaliyetleri ve kamu tesislerinin ortak kullanımı hakkında değerlendirilmede bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Eskici, tüm çalışmalarımız gençlerimiz için, Kayseri için, Türkiye İçin diyerek ziyaret için Spor, Eğitim ve Teknoloji Komisyonuna teşekkür etti. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Kiraz, Spor

Kaynak: İHA

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