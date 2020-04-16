Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Melikgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede hizmetlerin aksamadan devam etmesi için yeni iş makinelerini belediyeye kazandırdı.

16.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
Melikgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede hizmetlerin aksamadan devam etmesi için yeni iş makinelerini belediyeye kazandırdı.

Yaptığı bir çok yeni çalışma ile referans belediye özelliğini sürdüren Melikgazi Belediyesi, atölyede Türkiye 'de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin kullandığı ve Türkiye'de ilk ilçe belediyesi olarak kullanacakları özel asfalt serim makinesi ve 4 yeni kepçe iş makinasını da bünyesine kazandırdı. Hizmetlerin aksamaması için yeni araçlar aldıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin iş makinası envanterine bir yenisini daha ekledik. Hijyen şartları çevresinde belediye hizmetlerimiz ve teknik çalışmalarımıza devam ediyor. Türkiye'de çok nadir kullanılan ve ilk kez de bir ilçe belediyesinde kullanılan küçük finişeri yani asfalt serme aracımızı belediyemize kazandırdık. Asfalt, kaldırım ve bisiklet yolu gibi çalışmalarda kullanılacak bir iş makinesi. Bu konuda ilçe belediyesi olarak Türkiye'de ilk ve tekiz. Yeni ekipmanlarla Melikgazi Belediyesi'nin atölyesini güçlendiriyoruz. Dolayısıyla Melikgazi'mize çok daha nitelikli hizmet vereceğiz. Bu asfalt serme makinesi diğer makinelerden çok daha farklı olarak küçük sokak, dar cadde ve yaya kaldırımına 50 cm ile 260 cm arasında asfalt ve toprak serme kabiliyetine sahip. Bu yeni aracımız ile istediğimiz genişlikte yola serim yapacağız. Rabbim kaza bela vermesin. İlçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Araç filosunu güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Belediyemizin ihtiyacı olan iş makinelerini bir bir alıyor belediyemizi güçlendiriyoruz. 4 tane yeni kepçe iş makinesi aldık. Bunların tamamı yerli üretim olan makineler. Dolayısıyla burada bizim için bir avantaj. Bu yaz mevsiminin hizmetler açısından dolu dolu geçmesi için uğraşıyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Türkiye, Araç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Melikgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: Fendoğlu'na ABB'den tam destek - Haber 12:24: Türkiye koronavire karşı en güvenli ülkeler listesinde 36'ncı sırada yer aldı - Haber 12:24: Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: "Hayallerimden ve hedeflerimden vazgec¸medim" - Haber 12:24: Sosyal medyada yarışarak "Evde kal Türkiye" çağrısına destek veriyorlar - Haber 12:24: Antalya'da gönüllü iki kadın ücretsiz maske üretimine destek veriyor - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber