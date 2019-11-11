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Melikgazi Belediyesi BESK deplasmandan ile boş döndü

2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol liglerinde mücadele eden Melikgazi Belediyesi BESK bu hafta basketbolda Mersin'e futbolda Şanlıurfa'ya konuk oldu.

11.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:35Melikgazi Belediyesi BESK deplasmandan ile boş döndü
2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol liglerinde mücadele eden Belediyesi BESK bu hafta basketbolda 'e futbolda 'ya konuk oldu.

Mersin'de rakibi karşısında etkisiz kalan Melikgazi, 72-47 mağlup okurken, Şanlıurfa'da ise ampute futbolda 3_0 yenilmekten kurtulamadı. Maçların ardından Tekerlekli sandalye basketbol sorumlusu Levent Özocak, "Bu sene dışarıdan transfer yapmadık tamamen kendi sporcularımız ile sahaya çıkıyoruz. Kendi sporcu sayımız çok fazla değil aynı zamanda genç ve maç eksiği olan arkadaşlar ile oyuna çıkıyoruz. Rakibimiz dört uzunla oynadı ve bizim iki uzun sporcu karşısında üstünlük elde etti. Elbette kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama sonuçta sporcu kardeşlerim ellerinden geleni yaptılar" dedi. Ampute futbol maçı sonrası kulüp başkanı Faruk Şahinise şunları söyledi: "Geçen hafta da belirttiğim gibi dar bir kadroya sahibiz ve bu hafta iki sporcumuzda bizimle Urfa'ya gelemedi. Çok sıcak bir haftada çıktığımız mücadelede sporcularımız iyi bir oyun oynayarak ilk yarı başa baş oynadılar ama yedek kulübesinde dinlendirici bir oyuncumuz olmadığından ve zeminin sıcak olmasıyla birlikte gücümüz zayıfladı. Bunu fırsat bilen Şanlıurfa Engelli Kulübü baskıyla bizi 3-0 yenmeyi başardı. Benim her iki branştaki sporcularıma güvenim tam onlar ellerinden geleni yaptılar inşallah dahada güzel olacak." - KAYSERİ

Şanlıurfa, Melikgazi, basketbol, Mersin, Spor

Kaynak: İHA

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