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Melikgazi Belediyesi BESK galibiyet ile tanıştı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı zorlu Sorgun Engelliler deplasmanından galibiyet ile döndü.

08.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:22Melikgazi Belediyesi BESK galibiyet ile tanıştı
Tekerlekli Sandalye Ligi'nde 'yi temsil eden Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı zorlu Sorgun Engelliler deplasmanından galibiyet ile döndü.

Deplasmanda müthiş bir performans sergileyen Kayseri temsilcisi, maçın ilk 3 periyodunu geride tamamlarken, 4. ve son periyotta rakibini 41-53 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından başkan Faruk Şahin şunları söyledi: "Daha yola çıktığımız ilk andan itibaren kazanmayı kafalarına koyan kardeşlerim bunu sonuca bağlamayı başardılar. Oldukça tempolu ve zor bir maç oldu. Buna rağmen yılmadan galibiyeti elde ettikleri için çok mutlu olduk. Biz de bu başarının karşılığı olmasada sembolik bir primle sporculara teşekkür ettik. Özellikle 3 Aralık Dünya engelliler farkındalık günü nedeniyle bizleri ağarlayan başta Melikgazi Belediye başkanı sayın Dr Mustafa Palancıoğlu'na Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel'e Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu hocamız Hasan Aksoyak ve kıymetli öğrencilerine armağan ediyoruz."

Öte yandan, Melikgazi Belediyesi BESK Ampute futbol takımının bu hafta oynayacağı maç ise açık lise sınavları nedeniyle ertelendi. - KAYSERİ

Melikgazi, basketbol, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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