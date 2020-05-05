Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Melikgazi Belediyesi BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligi tamamladı

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) 2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ligini salgın öncesi kalan son maçı ertelenmesine rağmen yönetim federasyon ile görüşerek tescili kabul etti ve ligi 5. sırada tamamladı.

Melikgazi Belediyesi BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligi tamamladı
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) 2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ligini salgın öncesi kalan son maçı ertelenmesine rağmen yönetim federasyon ile görüşerek tescili kabul etti ve ligi 5. sırada tamamladı.

Kulüp Başkanı Faruk Şahin, lige nokta koyduklarını söylerken, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, "Gönül isterdi ki ligi tüm maçları oynayarak tamamlayalım ancak malum salgın nedeniyle alınan tedbirler ve bizim kanaatiniz doğrultusunda bu sene rehabilitasyon ve sporcu yetiştirme hedefli sezonu bitirdik. İnşallah yeni sezon öncesi yönetim kurulu olarak branşlarımız hakkında değerlendirme yaparak devam edeceğiz. Sonuç olarak basketbolda sezonun tamamlanması adına destek veren başta Melikgazi Belediyesi başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: basketbol, Melikgazi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz’dan ’Oruç tutuyor musun?’ sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haberler
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Haberler››Güncel››Melikgazi Belediyesi BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligi tamamladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Kepez'den Antalya'nın simgesine yatırım - Haber 12:16: Kursiyerler tarafından üretilen 5 bin maske kaymakamlığa teslim edildi - Haber 12:16: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili vaka ve ölümler artıyor - Haber 12:16: Kayseri'de taksilere getirilen sınırlandırma kaldırıldı - Haber 12:15: Çataklı: "Yurtlarda 67 bı·n 197 kişi karantinaya alındı. - Haber 11:39: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti - Haber 11:05: 1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu - Haber 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler 10:34: Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı - Haberler