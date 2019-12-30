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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi "İstiklal Marşı" adlı oyunu sahneledi

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Tiyatro Topluluğu tarafından "İstiklal Marşı" isimli oyun sahnelendi.

30.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:26 Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi
Belediyesi Çocuk Meclisi Tiyatro Topluluğu tarafından "İstiklal Marşı" isimli oyun sahnelendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğin "Mehmet Akif'i Anma Haftası" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
Sosyal ve kültürel etkinlikler ile eğitim ve çevre konularına önem verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "İstiklal Marşı'mızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demişti. İşte öyle bir dönemden geçip kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Vatanını, milletini ve bayrağını seven, bu duygu ve düşüncelerle donatılan çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu güzel oyun için Çocuk Meclisimizin tiyatro topluluğuna teşekkür ederim." diye konuştu.

Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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