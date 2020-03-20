Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor - Güncel

Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, corona virüsünün oluşturduğu bu ortamda alış verişte kısıtlama ile sokağa çıkılmaması tavsiyesi ile e-ticaretin önemi ve gelecekte çok önemli olduğunu bir kez daha gündeme geldiğini söyledi.

20.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:27
Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, corona virüsünün oluşturduğu bu ortamda alış verişte kısıtlama ile sokağa çıkılmaması tavsiyesi ile e-ticaretin önemi ve gelecekte çok önemli olduğunu bir kez daha gündeme geldiğini söyledi.

Artık elektronik ticaretin öneminin arttığını söyleyen Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her geçen gün internet üzerinden e-ticaret yapan insan sayısı artıyor. Şuanda da corona virüsten dolayı dışarı çıkmayan evde vakit geçiren insan sayısı artış gösterdi. Bu süre zarfında yoğun bir alış veriş yapan insanları gözlemlemekteyiz. Ticaretin başkenti olan Kayseri 'de bizim hemen bunu fırsata çevirmemiz ve e-ticarete geçmemiz gerekiyor. Bu kapsamda belediyemiz hem eğitimler hem rehberlik hizmeti verecek. Özellikle yeni hayata geçireceğimiz çalışmayla birlikte e-ticaret konusunu Ticaret Odası ile hayata geçireceğiz. Dolayısıyla e-ticaret önemli. Belediye olarak da kadınlarımızın el ürünlerini satması için bir online site çalışmamız da devam ediyor. Bu vesileyle e-ticaretin önemini vurgulamak istiyorum ve internet üzerinden alışveriş yapmanın Kayseri'ye yakışacağını düşünüyorum. Bunun için tüm vatandaşlarımızın seferber olması lazım. Rabbim hayırlı bol kazanç versin. E-ticaret ile Kayseri'nin önünün açılması lazım." dedi.

Toplu olarak bir arada bulunulmaması gerektiğini, alışverişteki zorunlu kısıtlama ve ürünleri kapıda teslim gibi birçok faktörün e-ticaret hacmini artırdığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, "Ticaretin artık şekil değiştiriyor. İnsanlar artık alış-veriş merkezlerinde vakit harcamayacaklar. Alış-veriş gitgide e-ticaret üzerinden yapılacak. Son verilere bakıldığında e-ticarette büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Biz belediyeler olarak da bu durumu değerlendirecek ve gelecekte sanal çarşı ve marketlerin oluşmasına imkan tanıyacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading