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Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası ile yapacakları işbirliği ile e-ticareti hayata geçireceklerini bildirdi.

20.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:24
Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası ile yapacakları işbirliği ile e-ticareti hayata geçireceklerini bildirdi.
Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, elektronik ticaretin öneminin arttığını belirtti.
İnternet üzerinden e-ticaret yapan insan sayısının arttığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Koronavirüsten dolayı dışarı çıkmayan evde vakit geçiren insan sayısı artış gösterdi. Bu süre zarfında yoğun alışveriş yapan insanları gözlemlemekteyiz. Ticaretin başkenti olan Kayseri'de bizim hemen bunu fırsata çevirmemiz ve e-ticarete geçmemiz gerekiyor. Bu kapsamda belediyemiz hem eğitimler hem rehberlik hizmeti verecek, e-ticaret konusunu Ticaret Odası ile hayata geçireceğiz. Dolayısıyla e-ticaret önemli. Belediye olarak da kadınlarımızın el ürünlerini satması için bir online site çalışmamız da devam ediyor."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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