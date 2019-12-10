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Melikgazi Belediyesi ile Mimarsinan OSB, geri dönüşüm protokolü imzaladı

Melikgazi Belediyesi ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında geri dönüşüm protokolü imzalandı.

10.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:10Melikgazi Belediyesi ile Mimarsinan OSB, geri dönüşüm protokolü imzaladı
Belediyesi ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında geri dönüşüm protokolü imzalandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, imzalanan protokolle belediye tesislerinde toplanan evsel atıkların dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağını belirtti.
Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesislerimiz ile atıkları toplayıp ekonomiye kazandırarak doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol ile bundan böyle bu sanayi bölgesinin evsel atıklarını biz toplayacağız. Tesislerimizde ayrıştırarak tekrar hammadde olarak kullanımını sağlayacağız. Böylece çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacağız." dedi.

Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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