Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını tamamladı

Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamladığını ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

12.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:34
Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını tamamladı
Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamladığını ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayabağ Mahallesi'nin tarihi bir mahalle olduğunu ve her türlü hizmetin eksiksiz yapıldığını belirtti.
Doğal gaz ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Palancıoğlu, "Asfaltı yenileyerek sıcak asfalt yapıyoruz. 1,5 kilometrelik Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi'ne 2 bin ton sıcak asfalt kullanacağız. Yolun çalışmasını bu hafta bitirmiş olacağız. İlçe genelinde tedbirlerimizi alarak yol, asfalt, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ara sokaklarda tarihi dokuya uygun olması için Arnavut kaldırım çalışması yapacaklarını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle devam etti:
"Tarihi Kayabağ Mahallesi'nin yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ara sokak ve yürüyüş yollarına doğal yapıya uygun zemin çalışması yapıyoruz. KASKİ ve Kayserigaz'ın çalışmasından dolayı mahallenin ara sokakları bozulmuştu. Buraları da doğal yapısına uygun olması için Arnavut kaldırım taşıyla yaparak tarihi dokuya uygun bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu yeni çalışmalar Kayabağ sakinlerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Haberler ›› Güncel ››Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını tamamladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:04: Gercüş'te sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı - Haber 13:04: Kastamonu'da Halil İbrahim Sofrası bu yıl kurulmayacak - Haber 13:04: Bursa'da vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısı - Haber 13:04: Afgan makamlarına göre Taliban son bir haftada 30 sivili öldürdü - Haber 13:04: Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber