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Melikgazi Belediyesi, kışlık iş kıyafeti dağıttı

Melikgazi Belediyesi, temizlik çalışanlarına kışlık iş kıyafeti dağıttı.

11.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:06Melikgazi Belediyesi, kışlık iş kıyafeti dağıttı
Belediyesi, temizlik çalışanlarına kışlık iş kıyafeti dağıttı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu, temizlik işleri biriminde çalışan işçilerin sağlığına önem verdiklerini ve mevsime uygun iş kıyafeti dağıttıklarını belirtti.
Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, maske gibi malzeme alındığını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle konuştu:
"Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Kış mevsimi geldi. Şartlar zorlaşıyor. Sahada çalışan personelimizin daha rahat ve sağlıklı çalışması için kışlık kıyafet önemli. İlk etapta 350 işçiye kışlık elbise dağıttık."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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