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Melikgazi Belediyesi maske üretimine başladı

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtmak üzere maske üretmeye başladı.

10.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:26
Melikgazi Belediyesi maske üretimine başladı
Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtmak üzere maske üretmeye başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerindeki maske üretim atölyesini inceleyerek çalışanlara teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, maske satışının yasaklanmasından dolayı mümkün olduğunca fazla maske üretmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Palancıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gönüllü kurs öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızdan oluşan bir grup, yeni almış olduğumuz makinalar ile maske üretimine geçti. Dolayısıyla bu özverili çalışmalarından dolayı gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Üretimi artırdıktan sonra vatandaşlarımıza dağıtım yapacağız. Pazar yeri ve cenaze törenleri ve taziye evleri, toplu kullanım alanları, esnafımız olsun birçok yerde maske dağıtımı yapacağız. Yeterli miktarda üretiyoruz. Hükümetimiz maske dağıtımını zaten yapıyor ama biz de devletimize destek vermek için maske üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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