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Melikgazi Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, son günlerde telefon, e-mail veya sosyal medya ile yapılan ihbarlarda Melikgazi Belediyesi'nin adını kullanarak yardım toplandığı bilgisinin alındığını bildirdi.

07.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:48 Melikgazi Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, son günlerde telefon, e-mail veya sosyal medya ile yapılan ihbarlarda Melikgazi Belediyesi'nin adını kullanarak yardım toplandığı bilgisinin alındığını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi ismini kullanarak özellikle engelli vatandaşlar için engelli aracı alınacağını ve belediye olarak yardım topladıklarını belirten dolandırıcılara itibar edilmemesini isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, Telefonla arayarak veya bizzat işyeri ile evlere gelerek Melikgazi Belediyesi adına yardım toplayanların emniyet güçlerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Melikgazi Belediyesi olarak bize bir takım şikayetler gelmektedir. Son günlerde Melikgazi Belediyesi adını kullanarak yardım toplandığını duyuyoruz. Birçok duyarlı vatandaşımız telefon ile arayarak, bizzat gelerek veya e-mail ile bizlere sormaktadırlar. Çünkü dolandırıcılar Melikgazi Belediyesi adını kullanarak engelli vatandaşlara araç alınacak diye yardım talebinde bulunuyorlarmış. Kesinlikle inanmayın. Hayırsever belediyemizin yardım yapması için yardım toplamaya ihtiyacı yoktur. Yardım konusunda belediye ismini kullananlara itibar etmeyiniz ve en yakın güvenlik güçlerine ihbar ediniz. Dolandırıcılara fırsat vermeyiniz." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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