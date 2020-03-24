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Melikgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi yaşlılara iaşe yardımı

Melikgazi Belediyesi 65 yaş üstü yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımında bulundu.

24.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:38
Melikgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi yaşlılara iaşe yardımı
Melikgazi Belediyesi 65 yaş üstü yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımında bulundu.
Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iaşe paketi dağıtımına başladı.
İhtiyaç sahiplerinin kaymakamlıkça belirlendiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak sadece bu süreç değil, her zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerine gereken gıda desteğini sağladıklarını belirtti.
Sosyal belediyecilik bilinci ve "veren el alan eli görmesin" felsefesi ile her daim yardımda bulunduklarını anımsatan Palancıoğlu, 5 ayrı yardım ekibi ile 25 aileye de iaşe yardımında bulunulduklarını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Melikgazi, Güncel

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