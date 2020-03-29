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Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye almayacak

Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.

29.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:14
Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye almayacak
Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.
Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye, temel ihtiyaç malzemeleri dışında standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli talep etmeyecek.
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle iş yerleri kapatılan, mülkiyeti belediyeye ait olan dükkanlardan bir müddet kira bedeli almayacaklarını da belirtti.
Bu zor dönemde esnafın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Pazar yerlerinde gıda, temizlik gibi temel ihtiyaç malzemeleri dışında satış yapan ama geçici süreliğine kapatılan pazarcı esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Umarım aldığımız bu karar bir süre de olsa esnafımızı rahatlatır. Belediye olarak koronavirüs salgınına karşı mücadele ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Koronavirüsüne karşı başlattığımız mücadelemizi, bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar gece gündüz demeden çalışarak sürdüreceğiz."
Palancıoğlu, belediye olarak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kaldığı süre içerisinde temel ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarla seferber olduklarını ve ihtiyaç halinde 112 No'lu telefonu aramaları gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Koronavirüs, Melikgazi, Güncel

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