Melikgazi Belediyesi Yeni Hizmet Araçlarına Kavuştu

13 Aralık 2018 Perşembe 16:11



13 Aralık 2018 Perşembe 16:11

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, zabıtaların ilçede daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için 4 panel tipi araç alınacağını bildirdi.Zabıta personelinin satın alınacak araçlarla daha etkin ve seri hizmet vereceğini beliren Başkan Büyükkılıç, Belediye olarak denetleyen bir kurum olarak çalıştıklarını kaydetti.Vatandaşa hizmet için daima çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:"Kayserimizin yarısını barındıran Melikgazi Belediyesi olarak, Kayserili hemşehrilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkımızı genişletiyoruz. Melikgazi çarşıları ile adeta alışverişin merkezi gibi. Ticaret ve esnaf ağırlıklı bir ilçe olarak, piyasada etkin ve seri hizmet sunmak zorundayız. Bu nedenle Zabıta Müdürlüğüne, denetim ve hizmet takibi için 4 panel tip araç satın alınacaktır. Denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar şehrimize hayırlı olsun." - KAYSERİ