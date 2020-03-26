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Melikgazi Belediyesinden Belsin'de üst yapı çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtelif alanlarda çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yolu yapılarak Belsin bölgesinin yenileneceğini bildirdi.

26.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:08
Melikgazi Belediyesinden Belsin'de üst yapı çalışmaları
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtelif alanlarda çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yolu yapılarak Belsin bölgesinin yenileneceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Belsin bölgesinin 1990'lı yıllarda şekillendiğini ve metropol olarak bugün altyapı sorunu bulunmadığını belirtti.
Palancıoğlu, yapımı devam eden çalışmayla bölgede bina çevresi bahçe tanzimi, park ve bahçelerin onarımı, otopark ile yaya yolu yenilenmesinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Besin'de her türlü kamu ve özel hizmet binalarının yer aldığını hatırlatan Palancıoğlu, ilkbahar ayında başlatılacak çalışmanın yıl sonu tamamlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

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