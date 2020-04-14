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Melikgazi Belediyesinden temizlik çalışması

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan hafriyat alanları ve çevre kirliliği olan yerlerde temizlik çalışmasına başladı.

14.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:30
Melikgazi Belediyesinden temizlik çalışması
Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan hafriyat alanları ve çevre kirliliği olan yerlerde temizlik çalışmasına başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde başlayan çevre temizliği çalışmasını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
İlçedeki temizlik çalışmasını mahalle mahalle sürdürdüklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle hafriyatların olduğu, çöplerin kötü gözüktüğü yerleri bu süreçte vatandaşlarımız evdeyken temizliyoruz. Mülkiyet sorunu olan yerleri çözdükten sonra temizlik çalışmalarını hızla yapıyoruz. Bugün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 10 farklı bölgede onlarca arazöz, kepçe ve iş makinelerimiz ile mahalle temizliği yapıyoruz. Yarım kalmış inşaatların etrafındaki kötü görüntüler böylece temizlenmiş oluyor. Bu yerlerdeki pislik ve kötü görüntüye sebep olan durumlar ortadan kalkarak ilçemiz daha temiz ve güzel bir hale gelecek. Ağaçlandırma, kaldırım ve yol eksiği olan yerlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu gayretli çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen sizler evde kalın, belediyeler olarak biz sizler için çalışmalara devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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