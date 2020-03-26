Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: "1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı"

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Hedefimize çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı" dedi.

26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:22
Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay:
Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Hedefimize çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı" dedi.

Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Gruptan lider olarak çıkan ve ardından yarı final grubundan çıkarak adını son 8 takım arasında yazdıran Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı 1. Lig hedefine ulaşamadı. Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, "Bu yıl geçen seneye göre 2 takviye yaparak biri pasör, biri köşe olmak üzere lige çok iyi bir hazırlık devresi ile başladık. Takımımız ligi 15 galibiyet 1 mağlubiyet ve 44 puanla grubu 1. bitirmiş ve Türkiye 'de adını ilk 16 takım arasına yazmıştır. Daha sonra Eskişehir 'de yapılan yarı final maçlarına katıldık. Burada başarılı olarak adımızı finallere yazdırmayı bir kez daha başardık. Türkiye 'de ilk 8 takım arasına giren takımımız ile Eskişehir'de istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bizlerin en büyük destekçisi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na, final maçlarına Eskişehir'e kadar gelip bizi her zaman ve şartta destekleyen Kulüp Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkan yardımcısı Yakup Yüksel'e yöneticilerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: '1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı' - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı Spor
Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı Spor
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig’e dönüyor Spor
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig'e dönüyor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Spor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı Spor
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama Spor
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum Spor
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı Spor
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı

Son Dakika Spor Haberleri

19:02: Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar evde devam ediyor! Corona virüs arası... - Spor 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:48: Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Spor 18:45: Başakşehir'den koronavirüs açıklaması - Spor 18:44: Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor - Spor 18:42: Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı - Spor 18:37: Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Spor 18:28: İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet - Spor 18:11: Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar - Spor 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler