Haberler » Spor » Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: 'Lider olarak gidip, lider olarak dönmek istiyoruz' - Spor

Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: "Lider olarak gidip, lider olarak dönmek istiyoruz"

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Ama lider olarak gideceğimiz bu maçtan galip gelerek inşallah grup birinciliğimizi korumayı hedefliyoruz" dedi.

08.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:31 Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay:
Belediyespor Erkek takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Ama lider olarak gideceğimiz bu maçtan galip gelerek inşallah grup birinciliğimizi korumayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Erkekler 2.Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında Kayseri derbisinde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Develi Beeldiyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Mavi-Beyazlı takımda hedef galibiyetle dönmek.

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir deplasman ama Develi'nin ateşli seyircisi önünde oynayacağız. Develi kendi evinde iyi oynayan bir takım. Ama lider olarak gideceğimiz bu maçtan galip gelerek inşallah grup birinciliğimizi korumayı hedefliyoruz. Günü birlik gideceğimiz deplasman öncesi sakat yada eksik oyuncumuz bulunmuyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Develi, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:04   Dünya Para Atletizm Şampiyonası
19:54   TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Eskişehirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
19:55   Beşiktaşlı Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
19:52   Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
19:48   Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e geldi
19:38   Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!
17:38   Vedat Muriç'e milli davet
17:16   Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti!
17:03   Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim!
16:59   Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:05:45