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Melikgazi Belediyespor dinleniyor

Melikgazi Belediyespor, ligin 7.haftasını maç yapmadan geçecek.

29.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:33Melikgazi Belediyespor dinleniyor
Belediyespor, ligin 7.haftasını maç yapmadan geçecek.

Erkekler 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor, ligin 7.haftasını dinlenerek geçirecek. Geride kalan 6.hafta sonunda 6 galibiyet ve 17 puanla yenilgisiz tek takım olarak liderliğini sürdüren Melikgazi Belediyespor'da keyifler ve moraller yerinde. Bu haftayı bay geçtikten sonra ligin 8.haftasında Tarsus Gençlikspor ve 9.haftada Aksaray MTAL takımları ile karşı karşıya gelecek.

Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, " Her geçen gün artan motivasyon ile ligin ilk yarısını lider olarak kapatmayı planlıyoruz. Devrenin kapanmasına 2 maç var. Bu haftayı maç yapmadan geçirecek takımımız daha sonra kendi evinde Tarsus ve deplasmanda Aksaray takımları ile oynayacak Takımımızda bir oyuncumuz dışında her hangi eksiğimiz bulunmuyor. Bu haftayı bay geçmemiz dolayısı ile antrenmanlara biraz daha yoğunluk verilmiş olup teknik ve taktik idmanlar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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