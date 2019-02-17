Melikgazi Belediyespor - Erzurum Spor Lisesi: 3-0

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Kerimhan Kaynak, Veysel Alış
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar
, Mustafa Aşçı, Davut Şahin
, Mahmut İğret, Mehrali Duman, Mehmet Emin Polat
(Duran Koçyiğit, Alpay Soytürk, Osman Özdemir, Ömer Safa Koçyiğit, Adem Öztürk, Hasan Sonuç)
ERZURUM SPOR LİSESİ: Mustafa Sızlağ, Çağdaş Parlak, Eyüpcan Güleroğlu, Burak Polat, Murat Veli Uzunoğulları, Ömer Faruk Aytaş (Oğuzhan Burak İnceoğlu, Salih Yaniğbaş, Yusuf Polat
, Emirhan Babürşah, Hasan Kaya
, Recep Tayyip
Lorci)
SETLER: 25-18, 25 -20, 25- 17
SÜRE: 66 (23, 22, 21) Türkiye
Erkekler 2'nci Voleybol Ligi 3'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Kayseri
temsilcisi Melikgazi
Belediyespor, evinde Erzurum
Spor Lisesi'ni 3-0'lık skorla yendi.
Davut Şahin,Afşar,Mustafa Kemal Atatürk
Kaynak: DHA