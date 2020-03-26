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Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti

Türkiye Voleybol 2. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor final grubundan çıkamadı.

26.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:21
Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti
Türkiye Voleybol 2. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor final grubundan çıkamadı.

Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor 2019-2020 sezonunu 44 puanla lider olarak tamamladı. 3. Grupta oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor rakiplerinin önünde zirvede tamamlayarak adını Play-Off'a yazdırdı. Melikgazi Belediyespor lig boyunca oynadığı 16 maçın 10'unu 3-0'lık setlerle, 3 maçını 3-1'lık setlerle, 2 maçını 3-2'lık setlerle kazanırken, 1 maçını ise 2-3 kaybetti. Sezonu tek mağlubiyetle noktalayan Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yarı finalde Eskişehir 'de mücadele etti. Eskişehir'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 6 puanla 2.sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Yarı finali sorunsuz bir şekilde geçen Melikgazi Belediyespor erkek Voleybol takımı yine Eskişehir'de düzenlenen final karşılaşmalarında bir birinden güçlü rakipler ile eşleşti. Final grubunda oynadığı 3 maçını da kaybederek 1. Lig hedefine ulaşamayan Melikgazi Belediyespor gelecek sezon da 2. Lig'de mücadele verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

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