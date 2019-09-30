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Melikgazi Belediyespor ilk hazırlık maçını oynadı

2019-2020 sezonunda 2.Ligde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı hazırlık maçında Mersin Silifke İdmanyurdu Spor'u konuk etti.

30.09.2019 09:46Melikgazi Belediyespor ilk hazırlık maçını oynadı
2019-2020 sezonunda 2.Ligde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı hazırlık maçında Mersin Silifke İdmanyurdu Spor'u konuk etti.

Yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında ilk hazırlık maçını Mersin ekibi Silifke İdmanyurdu Spor'a karşı oynayan Melikgazi Belediyespor sahadan 3-0'lık sonuçla ayrıldı. İlk hazırlık maçın kazanan Melikgazi Belediyespor'da moraller ve keyifler yerinde.

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Fuat Kalay, "2019 -2020 2. Lig Voleybol Melikgazi Belediyespor Kulübü A takımı olarak ilk hazırlık maçımızı oynadık.Herkesin ellerine sağlık. Başta Mersin Silifke İdman Yurdu antrenörü Eyüp hoca olmak üzere tüm ekibine ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Silifke, Mersin, Spor

Kaynak: İHA

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