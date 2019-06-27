27.06.2019 13:40
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Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı ilk maçını mağlubiyetle kapattı.

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı ilk maçını mağlubiyetle kapattı.

Ankara 'da oynadığı ilk maçında güçlü rakibi Halkbank ile karşı karşıya gelen Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bugün saat 13.00'de ikinci karşılaşmasında Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Melikgazi Belediyespor, Fenerbahçe maçının ardından yarın üçüncü maçında İzmir ekibi Altekma takımı ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Türkiye , Genç , Melikgazi , Spor

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