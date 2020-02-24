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Melikgazi Belediyespor şampiyon oldu

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı 2. Lig 3. Grubu 44 puanla tamamlayarak şampiyon oldu.

24.02.2020 08:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:51Melikgazi Belediyespor şampiyon oldu
Belediyespor Erkek takımı 2. Lig 3. Grubu 44 puanla tamamlayarak şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Erkekler 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Melikgazi Belediyespor sezonun son maçında hafta sonu sahasında Aksaray MTAL'ı 3-0 mağlup etti ve ligi galibiyetle tamamladı. Ligi 44 puanla şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor gözünü 1. Lige çevirdi. Play-Off'ta mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor aynı başarıyı Play-Off grubunda da sergileyerek kupayı Kayseri'ye getirmek istiyor.

Melikgazi Belediyespor antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada; "Grubumuzu lider olarak tamamladığımız için çok mutluyuz. Bu başarıda büyük pay sahibi ve en büyük destekçimiz Melikgazi Belediye Kulübü Başkanı ve Onursal Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, bizlere maddi ve manevi her türlü destek olup maçlarımızı yakından takip eden Kulüp Başkanımız ve Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel'e, her türlü ilgi ve alakaları için yöneticilerimize ve bu başarıda büyük pay sahibi fedakar ve yetenekli tüm sporcularımıza teşekkür ederim. Herkesin yüreğine ve emeğine sağlık. Şimdi sıra 1. Lig 'de" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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