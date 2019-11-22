Haberler » Spor » Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak - Spor

Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı ligin 6.haftasında deplasmanda Kılıç Silifke İdmanyurdu'na konuk olacak.

22.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:50Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak
Belediyespor Takımı ligin 6.haftasında deplasmanda Kılıç İdmanyurdu'na konuk olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig Erkekler 3.Grupta namağlup yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Kılıç Silifke İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 14 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor. En yakın rakibine 5 puan fark atan Melikgazi Belediyespor her maçını kazanarak sezon sonu mutlu sona ulaşmanın hesabını yapıyor. Rakibi Kılıç Silifke İdmanyurdu ise ligde 5 puanla 7.sırada yer alıyor. Mersin Silifke Salonunda oynanacak olan Kılıç Silifke İdmanyurdu-Melikgazi Belediyespor maç saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Melikgazi, voleybol, Silifke, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:31 22 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
09:30 Voleybol: Haftanın programı
09:27 Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!
09:27 Yönetim köşeye sıkıştı! Fatih Terim...
09:24 Basketbol: Haftanın programı
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
00:51 İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı!
22:34 Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
21:43 Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
21:27 Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
21:19 Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, aday olmayacağını açıkladı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:33:13