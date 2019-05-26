26.05.2019 15:06
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Melikgazi Belediyespor, Türkiye finalinde

Melikgazi Belediyespor, Türkiye finalinde

Çorum'da 24 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona eren Genç Erkekler Yarı Final grup maçlarında Tokat Belediye Plevne Sporu 3-2 ve Gümüşhane Şiran Akademi Sporu 3-2 yenen Melikgazi Belediyespor Türkiye Finaline yükseldiTürkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu bu sistemde Anadolu'dan gelecek 4...

Çorum'da 24 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona eren Genç Erkekler Yarı Final grup maçlarında Tokat Belediye Plevne Sporu 3-2 ve Gümüşhane Şiran Akademi Sporu 3-2 yenen Melikgazi Belediyespor Türkiye Finaline yükseldi

Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu bu sistemde Anadolu'dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırdı. Çorum'da rakiplerini tek tek geride bırakarak önemli bir başarıya imza atan Melikgazi Belediyespor Genç Erkek Voleybol takımı 26 Haziran - 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde mücadele etme hakkı kazanmış oldu. - KAYSERİ Çorum, Melikgazi, Türkiye, Spor
Kaynak: İHA


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