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Melikgazi Belediyespor - Ürgüp Spor: 3-0

SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Cihan Demir, İbrahim ArasMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Mehrali Duman, Yusuf Afşar, Selçuk Kılınç, Davut Şahin, Hasan Sonuç, Muharrem Poletdemir, Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ahmet İğret, M.

03.11.2019 17:13Melikgazi Belediyespor - Ürgüp Spor: 3-0

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Cihan Demir, İbrahim Aras

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Mehrali Duman, Yusuf Afşar, Selçuk Kılınç, Davut Şahin, Hasan Sonuç, Muharrem Poletdemir, Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ahmet İğret, M. Emin Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir, Hazar Gencel

ÜRGÜPSPOR: İbrahim Çadır, Sinan Yılmaz, Hakan Göğtepe, Ahmet Zümrüt, Bilal Demiröz, Alper Türkay, Mikail Osman Doğu, Samet Ağıllı, Alper Türkay, Keremhan Bozdemir, Altay Demirkula

SETLER: 3-0 (27-25, 25-21, 25-19)

SÜRE: 84 dakika (30, 24, 30)

Türkiye Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Melikgazi Belediyespor, evinde Ürgüpspor'u 3-0'lık sonuçla yendi.



Spor

Kaynak: DHA

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