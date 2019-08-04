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Melikgazi Belediyespor, voleybol altyapısı Şahin Kabul'e emanet

Kayseri'de salon sporlarının lokomotifi olan Melikgazi Belediyespor, voleybol branşında altyapıyı Antrenör Şahin Kabul'e emanet etti.

04.08.2019 12:57 Melikgazi Belediyespor, voleybol altyapısı Şahin Kabul'e emanet
Kayseri'de salon sporlarının lokomotifi olan Melikgazi Belediyespor, voleybol branşında altyapıyı Antrenör Şahin Kabul'e emanet etti. Yeni sezonda Şahin Kabul, altyapıda tek yetkili olarak görev yapacak.

Altyapı kategorilerinde önemli başarılara imza atarak Türkiye Şampiyonaları'nda Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı altyapıda yeni bir oluşuma gitti. Kulüp Voleybol Şube Sorumlusu Ahmet Duran Ceyhan ile Antrenör Şahin Kabul'ün görüşmesi sonrasında altyapıda Kabul dönemi başladı. Şahin Kabul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta içinde Ahmetbey ile görüştük. Altyapıda tüm sorumluluğu almamı ve birlikte çalışma teklifini ilettiler. Benimde şartım altyapıların tamamında tek sorumlu olmaktı. Genç, yıldız ve küçükler dahil tüm altyapıdan sorumlu olacağım garantisi verildi. Bende teklifi kabul ettim. Bu teklifleri için Melikgazi Belediyespor yönetimine teşekkür ederim. Yeni sezonda inşallah başarılı olur ve bu güveni boşa çıkarmam" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Türkiye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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