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Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 2. Lig'de

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının bu sezon 2. lig 3. grupta şehrimizi temsil edeceğini ve hedeflerinin 1. lig olduğunu söyledi.

25.09.2019 15:42Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 2. Lig'de
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye spor Voleybol takımının bu sezon 2. lig 3. grupta şehrimizi temsil edeceğini ve hedeflerinin 1. lig olduğunu söyledi.

Kayseri'nin salon sporlarındaki lokomotifi olan Melikgazi Belediyespor'un bu sezonda voleybol ve basketbol branşlarında liglere katıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her iki takımda alt yapıdan yetişen gençlerden oluşan sporcularla şampiyonluk kovalayacak. Voleybol takımımız geçen sezon olduğu gibi bu sezonda yerel ligde mücadele edecek. Takımımız 2. lig 3. grupta şehrimizden Develi Belediyespor ve Konya Gezlevispor, Pema Koleji Konya, Silifke İdmanyurdu, Aksaray MTAL, Ürgüp Spor, Konya Büyükşehir ile Tarsus Gençlik takımları ile play-off'a kalabilme mücadelesi verecek." dedi.

Voleybol takımının antrenör Fuat Kalay gözetiminde hazırlıklarını Keykubat ve Atatürk spor kompleksinde sürdürdüğünü belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, ligin 20 Ekim'de start alacağını ve Melikgazi Belediyespor'un yeni sezona kendi sahasında oynayacağı Konya Gezlevispor ile başlayacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Konya, Spor

Kaynak: İHA

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