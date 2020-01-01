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Melikgazi'de 2020'nin yatırım planları belirlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi ve Encümenince 2019 yılında alınan kararlar ile 2020 yılının icraat planının gerçekleştirildiği gibi 2020 yılının yatırım programının da belirlendiğini söyledi.

01.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:34 Melikgazi'de 2020'nin yatırım planları belirlendi
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi ve Encümenince 2019 yılında alınan kararlar ile 2020 yılının icraat planının gerçekleştirildiği gibi 2020 yılının yatırım programının da belirlendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nde 2019 yılı içerisinde belediye meclisince 334, belediye encümenince ise 1812 karar alınarak yürütmenin yerine getirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz örnek ve referans belediye gösterilmektedir. Bunun temelinde koordineli, uyumlu, işbirliği ile rasyonel çalışma gelmektedir. Planlamada da Meclis Kararları ile Encümen kararlarının büyük katkısı vardır. Özellikle Meclis Kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır. Meclis Kararları oybirliği ile alınmaktadır. Bu birliktelik ve beraberlik Melikgazi'ye yatırım olarak yansımaktadır" dedi.

Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, "Her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, günün ihtiyaçlarına cevap veren ve geleceğe ışık tutan referans belediyecilik hizmetleri ile "Daha Yaşanabilir bir Melikgazi'yi oluşturmak için, alınan kararlar ile yatırımlara yön veren meclis üyelerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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