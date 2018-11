Melikgazi'de Akıllı Vezneler

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:23



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediyeye ödeme yapacak Mükelleflerin için gerekli kolaylıklar sağlandığını ve tüm İşlemlerin bilgisayar ile yapıldığını söyledi.Ödemeler için tüm imkanların seferber edildiğini ve banka kartlarındaki ödemelerde taksit imkanı sağlandığını internet ödemeleri ile dünyanın her hangi bir yerinden ödeme yapılabileceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, banka havalesi ile de ödeme yapılabileceğini kaydetti.Nakit parası olmayan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini yapabileceklerini böylece hem vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan kazanabileceklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;"Belediye Çağrı Merkezi 252 13 33 nolu telefon ile her türlü bilgiye ve ilgiliye ulaşabilinmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar ile ister ev'de, ister İşyeri'nde ister tatil ve yurtdışında olsun, Banka Kartı, İnter-net, Banka havale, PTT ile ödeme imkanı yerine getirilmektedir. Ödenen her kuruş ise Melikgazililere hizmet olarak zaten geri dönmektedir." - KAYSERİ