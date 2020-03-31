Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Melikgazi'de Alparslan Parkı yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nda yeni çalışma başlattıklarını belirterek, parkın daha işlevsel hali ile bölgeye yeni bir misyon katacağını söyledi.

31.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:37
Melikgazi'de Alparslan Parkı yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nda yeni çalışma başlattıklarını belirterek, parkın daha işlevsel hali ile bölgeye yeni bir misyon katacağını söyledi.

Parkta birçok yeniliği hayata geçirip uygulayacaklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde park sayısını artıracağız. Bu sene birçok mahallemize 15'e yakın park yapıp ailelerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Parkımıza yeni nesil oyun grupları, gösteri ve etkinlik alanı, buluşma noktası, tartan pist, yürüyüş yolları, spor alanları ve sevimli dostlarımız için pati park yapacağız. Melikgazi bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Parkta yapacağımız yeni çalışmalarla birlikte parkımız daha nezih ve işlevsel hale gelecek. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim. İlçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların ve çocukların daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla park alanının günümüz koşullarına uygun hale getirileceğini hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Melikgazi'de Alparslan Parkı yenileniyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: Kamuya 6 bin 219 ilave atama - Haber 11:16: Kırşehir girişinde, sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Haber 11:16: Adana'ya gelenlere koronavirüs tedbirleri için evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı - Haber 11:16: Afganistan'da Taliban ile esir takası ertelendi - Haber 11:16: Yurt dışındaki vatandaşlar için Covid-19 videosu - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber