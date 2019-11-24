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Melikgazi'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıd Mahallesinde başlatılan asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.

24.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:36Melikgazi'de asfalt çalışmaları devam ediyor
Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıd Mahallesinde başlatılan asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bozuk yol bırakmamak için çalışmaların yoğunlaşarak devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların Yıldırım Beyazıd Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Dr. Palancıoğlu, "İlçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Melikgazi'yi daha modern bir ilçe haline getirmektir. Yıldırım Beyazıd Mahallesinde Şenköşe, Fatih ve Hisar Caddesi'nde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarımız devam edecektir. Çalışmalarımızda özveriyle emek sarf eden tüm personelimize teşekkür ediyor, yaptığımız yeniliklerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mevsim şartları el verdiği sürece çalışmaların devam edeceğini bildirildi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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