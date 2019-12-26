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Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, binalarda uygulanan enerji kimlik belgesiyle ilgili uyarıda bulundu.

26.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:12 Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, binalarda uygulanan enerji kimlik belgesiyle ilgili uyarıda bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları için enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.
Belediye olarak enerjiye büyük önem verdiklerini, bu amaçla enerjide tasarruf sağlanması için mesken ruhsatı aşamasında enerji kimlik belgesi istendiğini aktaran Palancıoğlu, şu bilgileri verdi:
"Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak. Enerji doğal kaynaklardan tedarik edildiğinden bu kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Bu amaçla binalara enerji kimlik belgesi verilerek binalarda bir bakıma rekabet oluşturuyoruz. Ayrıca bu belge ile evlerin mali değeri de artmaktadır. Ev satın almak veya kiralamak isteyenler evlerin enerji kimliğine bakarak bilgi sahibi oluyor."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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