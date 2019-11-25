Haberler » Güncel » Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi - Haber

Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi

Melikgazi Belediyesi tarafından Kıranardı Mahallesi'nde 4 sokakta başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

25.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:18Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
Belediyesi tarafından Mahallesi'nde 4 sokakta başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 2 kilometreye yakın yola sıcak asfalt serildi.

Haftasonu çalışmaların Kıranardı Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Dr. Palancıoğlu, "Havalar iyi gidiyor, altyapı ve asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Melikgazimizin her köşesinde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma ve Cumartesi günleri Kıranardı da asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Kıranardı Mahallesi'nde Gelir, Yağmurlar, Umut-1, Mihrap Sokaklarda ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke yol, kaldırım çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belirlediğimiz program dahilinde Melikgazi'de sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz. Haftasonu Yıldırım Beyazıt altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve bugün asfalt sermeye başlıyoruz. Buradan hafta içi Küçükali Mahallemizdeki altyapı ve asfalt çalışmamıza geçiyoruz. Melikgazi'mize, hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza Allah kaza ve bela vermesin. Daha güzel bir Melikgazi için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekiplerin, asfalt serim çalışmalarının yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama ve kaldırım çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kıranardı, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"
14:54 Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı
14:54 İdlib'de 25 günde 50 bin sivil yerinden edildi, 100 sivil öldürüldü
14:52 Kadın astsubaylar, 'Kadına Şiddete Dur De' yazısını trafoya resmetti
14:48 Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti
14:47 TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Meclis Araştırma Komisyonu Çalıştayı...
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:55:11