Melikgazi'de ihale ile satışa sunulacak daireler için satış ofisleri açıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daireleri vatandaşlara tanıtmak için satış ofisleri açtıklarını söyledi.
18.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:06
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daireleri vatandaşlara tanıtmak için satış ofisleri açtıklarını söyledi.
Satış ofislerinin hafta sonu da dahil saat 10.00-12.00 ve14.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mülkiyeti belediye ait olan Küçükali ve Anbar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 81 daireyi almak isteyenler için hafta içi ve hafta sonu tanıtım ve bilgilendirme hizmeti verecek olan satış ofislerimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız hem bilgi alacak hem de daire içlerini gezip görebilecek. Dairelerimiz de 120 aya varana kadar taksit seçenekleri ile ödeme imkanı sağlanıyor. İhale ile satışa sunulacak olan daireler hakkında bilgi almak isteyenler 252 1764 nolu telefonu arayabilirler" dedi.
İhale için www.melikgazi.bel.tr adresinden bilgi alınabileceğini bildiren Başkan Dr. Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ
Satış ofislerinin hafta sonu da dahil saat 10.00-12.00 ve14.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mülkiyeti belediye ait olan Küçükali ve Anbar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 81 daireyi almak isteyenler için hafta içi ve hafta sonu tanıtım ve bilgilendirme hizmeti verecek olan satış ofislerimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız hem bilgi alacak hem de daire içlerini gezip görebilecek. Dairelerimiz de 120 aya varana kadar taksit seçenekleri ile ödeme imkanı sağlanıyor. İhale ile satışa sunulacak olan daireler hakkında bilgi almak isteyenler 252 1764 nolu telefonu arayabilirler" dedi.
İhale için www.melikgazi.bel.tr adresinden bilgi alınabileceğini bildiren Başkan Dr. Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Anbar, Güncel
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