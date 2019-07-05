05.07.2019 12:45
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Melikgazi'de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi

Melikgazi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri şehrinin çok yönlü bir gelişim gerçekleştirdiğini bu amaç ile kent yöneticileri olarak ilgili kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlikte, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri şehrinin çok yönlü bir gelişim gerçekleştirdiğini bu amaç ile kent yöneticileri olarak ilgili kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlikte, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyeleri olarak şehirde faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanları ile bir araya gelerek teknik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar Mevzuatında gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirilerek farkı yorum ve uygulamalara mahal vermeden ortak çalışma grubu içinde birlikteliğin sağlandığını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantının çok yararları sonuçlar elde edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tür şehrin gelişmesine, büyümesine ve sürekliliğine yönelik özel ihtisas toplantıların devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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