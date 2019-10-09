Haberler » Güncel » Melikgazi'de kadın cinayeti

Melikgazi'de kadın cinayeti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi, evde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

09.10.2019 17:32
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi, evde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, Mehmet D. (32) ile eşi Gizem Vural D. (27) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, eşine tabancayla ateş etti.
Olayın ardından kaçan Mehmet D, telefonla aradığı polise cinayet işlediğini bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ve çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gizem Vural D'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan kocayı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
Melikgazi'de kadın cinayeti

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Barış Pınarı Harekatı
19:28 Barış pınarı harekatı koordinasyon toplantısı
19:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
19:27 Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
19:26 BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi
19:25 Suriye sınırından Ceylanpınar'a 2 roket atıldı
19:25 /ek fotoğrafla/ barış pınarı "koral" ile başladı
9.10.2019 19:29:28