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Melikgazi'de kapalı yol kalmadı

Melikgazi Belediyesi dün sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri, yağışla birlikte yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

05.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:45 Melikgazi'de kapalı yol kalmadı
Belediyesi dün sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri, yağışla birlikte yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi, ilçede başlayan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı. Yoğun bir şekilde yağan karın ardından temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, ilçe merkezi başta olmak üzere mahalle aralarında da çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Gece geç saatlerde çalışmalarına başlayan ekipler, gündüz ise çarşı merkezinde araçların bulunmadığı sırada kepçe ve greyderlerle ana cadde ve sokakları temizleyerek ulaşımın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden tüm imkanların seferber edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Merakla beklediğimiz kar yağışı dün sabah erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yılın ilk karı şehir merkezine de yağdı. Melikgazi'mizde kar yağışı devam ediyor, ama karla mücadele ekiplerimiz tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını yağış başladığından beri sürdürüyor. Haftanın ilk gününe okullar, sağlık ocakları ve kamu kurumlarının temizliği yapılmış olacak. Böylece vatandaşlarımız zorlanmadan huzur içinde haftaya başlayacak." dedi.

Başkan Palancıoğlu, kar yağışının devam ettiği sürece ekiplerin hazır kıta vardiyalı olarak 7-24 saat görev başında olacağını söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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