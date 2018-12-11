Melikgazi'de Kar Temizleme Ekipleri 24 Saat Göreve Hazır

11 Aralık 2018 Salı 12:24



11 Aralık 2018 Salı 12:24

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinde kış aylarının sert ve uzun geçtiğini ancak belediye olarak ulaşımın etkin, güvenli ve seri olması için her türlü tedbirlerin alındığını söyledi.Yaz aylarında yoğun alt yapı ve yol çalışmalarında kullanılan kepçe, greyder ve kamyon gibi makinelerin kış aylarında da aynı yoğunlukta ve etkinlikte hizmet verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, "İş makineleri yaz aylarındaki yoğun çalışmayı kış aylarında da tekrarlamaktadır. Çünkü kar ile mücadele ekibinde yer alan araçlar uzun ve sert geçen kış aylarında ulaşımı her zaman açık ve seri tutmak için planlı bir şekilde çalışmaktadır" dedi.10 tuz serpme aracı, 8 greyder, 25 kamyonKarların temizlenmesi için 10 tuz serpme aracı, 7 kar kürümeli araç, 8 greyder, 25 kamyon, 7 kepçe ve 8 JCB kepçe den oluşan iş makinelerin hazır olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, özellikle eğitim kurumları ile sağlık merkezlerinin yollarının açık tutulması için planlama yapıldığını kaydetti.Başkan Büyükkılıç, yolardaki buzlanmayı önlemek amacı ile 5.000 ton kar tuzu stoku yapıldığını ve 168 personelin 24 saat vardiyalı olarak çalışacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ