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Melikgazi'de karikatür kursu açılacak

Melikgazi Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları kapsamında karikatür eğitimi verecek.

04.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:58 Melikgazi'de karikatür kursu açılacak
Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları kapsamında karikatür eğitimi verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurs merkezlerinin çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere birçok kesime hitap ettiğini ifade etti.
Kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Karikatür çizim kursumuz Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17.20'de olacak. Hemen her yaştan kursiyerimiz var. Belediye olarak sanatsal ve kültürel hizmetlere önem veriyoruz. Kurslarımızdan yararlanmak isteyenleri bekliyoruz. Hayal güçlerini kağıda dökecek olan kursiyerlerimiz, karikatür sanatını eğlenceli yönüyle öğrenmenin tadını çıkaracak. Karikatür sanatına ilgisi olan herkesi bekleriz."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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