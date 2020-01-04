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Melikgazi'de karikatür kursu açılıyor

Melikgazi Belediyesi MELMEK kursları kapsamında yeni bir kursu daha vatandaşlara kazandırarak karikatür çizim eğitimi verecek.

04.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:24 Melikgazi'de karikatür kursu açılıyor
Belediyesi MELMEK kursları kapsamında yeni bir kursu daha vatandaşlara kazandırarak karikatür çizim eğitimi verecek. Karikatür sanatının inceliklerini genç nesillerle paylaşacak olan usta çizerler, kursiyerlere bu sanatın inceliklerini anlatacak.

Sanatın sosyal hayata çok önemli katkıları olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurs merkezlerimizde çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere birçok kesime hitap eden kurslarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Karikatür çizim kursumuz Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam saat 17.20'de başlayacak. İsteyen herkesin katılım sağlayabilmesi için kurslarımız ücretsiz. Hemen her yaştan kursiyerimiz var. Melikgazi Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel hizmetlere önem veriyoruz. Kurslarımızdan yararlanmak isteyenleri bekliyoruz. Hayal güçlerini kağıda dökecek olan kursiyerlerimiz, karikatür sanatını eğlenceli yönüyle öğrenmenin tadını çıkaracaklar. Karikatür sanatına ilgisi olan herkesi bekleriz" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacında olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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