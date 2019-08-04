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Melikgazi'de Mezarlıklar Bayram Ziyaretine Hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanan mezarlıklarda vatandaşların rahat edebilmesi için bir dizi önlem alıyor.

04.08.2019 14:06 Melikgazi'de Mezarlıklar Bayram Ziyaretine Hazırlanıyor
Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanan mezarlıklarda vatandaşların rahat edebilmesi için bir dizi önlem alıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin sorumluluk sahasındaki toplam 30 adet mezarlıkta yoğun bir çalışma başlatılarak temizlik ve bakım - onarım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bakım - onarım çalışmalarına çevre temizliği, ot ilaçlaması ve ağaçların bakımı gibi çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu "Aile ve toplum olarak bizleri bir araya getiren Kurban Bayramı için önümüzde sayılı günler kaldı. Vefat eden büyüklerini ziyaret ederek dua okuyacaklar. Bu neden ile mezarlıklar bizim için önemlidir. Bayrama kadar Çevre Koruma Müdürlüğümüz saha çalışmaları için yoğun bir süreç içerisindedir" dedi.

Kurban Bayramı'na kadar çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; ekiplerin ayrıca, şehitliklerin de bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak Kurban Bayramı'na hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kurban Bayramı, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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