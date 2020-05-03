Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam ederken bir yandan da ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getiriyor.

Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
03.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:14
Melikgazi Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam ederken bir yandan da ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getiriyor.
Gesi Vekse Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle beraber mezarlık ziyaretlerinin arttığını ve kendilerinin de bölgelerinde bulunan 40 mezarlığın bakımını yapmaya başladıklarını belirtti.
Bu süreçte kabir ziyareti yapacak vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında da uyaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Öncelikle vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum. Tabii bizler mümkün olduğunca farklı alanlarda koşturuyoruz. Bir belediyenin çalıştığı alan sadece temizlik, yol, asfalt değil kaldırım değil aynı zamanda defin işlemleri ve mezarlıklar da bizim sorumluluğumuz altında. Bu kapsamda biz 19 mahallede tam 40 mezarlığa hizmet veriyoruz. Bu 40 mezarlıkta ziyaretler özellikle yoğun olarak Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce başlıyor. Lütfen kendinizi riske atmayın. Bu yıl biraz daha temkinli biraz daha dikkatli olarak sosyal mesafeye uyarak mezarlık ziyaretleri yapalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Gesi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haberler››Güncel››Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Bayat'ta yemek yapabilecek durumda olmayanlara yemek dağıtılıyor - Haber 15:55: Sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltı - Haber 15:55: Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı - Haber 15:55: Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması - Haber 15:55: Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Malatya'da sessizlik hakim - Haber 14:46: Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 14:46: Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı - Haber 14:05: İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor - Haber 14:01: Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı - Haberler 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin