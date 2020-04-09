Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Melikgazi'de salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip korona virüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

09.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:16
Melikgazi'de salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı
Yeni tip korona virüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Palancıoğlu, bir sokak köpeğini elleriyle besleyerek, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının korona virüs salgını nedeniyle ihmal edilmemesi gerektiğini düşünen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Herkes korona virüse karşı önlemini alması gerekiyor. Biz de bu süreçte önlemlerimizi aldık. Bizler önlemler kapsamında evlerimizde kalıyoruz ancak sokakta yaşayan dostlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyor. İlçede, sokak hayvanlarının beslenmesi için birçok besleme noktası bulunurken ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kedi ve köpek için 15 ton yem aldık. Kuşlar içinde yemliklere su ve yem bırakıyoruz. Mesire alanlarındaki yemek artıkları ile beslenen kedi ve köpekler, korona virüs salgınından dolayı vatandaşların pikniğe gitmemesi nedeni ile aç ve susuz kaldı. Belediye olarak mesire alanlarında ve parklardaki sahipsiz kedi ve köpeklere bu kapsamda yiyecek ve su bırakıyor, sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sokak hayvanlarının ihtiyacını gidermenin herkesin insani görevi olduğunu insanlar gibi onlarında yaşama hakkı bulunduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Melikgazi'de salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:42: Rize'de asılsız koronavirüs paylaşımlarına soruşturma - Haber 11:40: Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor - Haber 11:40: Düğün ve nişan organizasyonlarında ücret iadesi hakkı - Haber 11:40: Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti - Haber 11:40: Türk Tarih Kurumunun arşivindeki 14 bin 605 esere "evden" ulaşılabilecek - Haber 11:11: İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye zanlı yakalandı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi