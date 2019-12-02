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Melikgazi'de yeni bağlantı yolunun çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesi Sivas caddesini Talas'a bağlayan kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımına devam ederek yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

02.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:08Melikgazi'de yeni bağlantı yolunun çalışmaları sürüyor
Belediyesi caddesini 'a bağlayan kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımına devam ederek yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerin sahipleriyle yıkım çalışmalarına katılan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sivas Caddesi'ni Talas'a bağlayan Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımına devam ediyoruz. Hayırlı bir hizmete daha imza attık. Bağlar Caddesi olarak bilinen Talas ve Sivas Caddesini bağlayan kanal boyundaki gecekonduların tamamını yıkıyoruz. Binaların yıkımından sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere yolumuzu genişleteceğiz. Buradaki hak sahiplerimizle de kentsel dönüşüm dairelerimiz karşılığında anlaştık. Sıcak yuvalarına kavuştular. Bu çalışmalarımızla uzun süredir kangren olan bir konuyu da çözmüş olduk. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yıkım sonrası yapılan yeni yol ile daha nitelikli, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Talas, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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