Haberler» Güncel» Haber

Melikgazi'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi'nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için hizmete açtığı ücretsiz eğitim ve öğretimi destekleme kurslarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yeni dönem kayıtları başladı.

10.09.2019 11:38 Melikgazi'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
Melikgazi Belediyesi'nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için hizmete açtığı ücretsiz eğitim ve öğretimi destekleme kurslarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yeni dönem kayıtları başladı.

Her zaman olduğu gibi bu yılda liseden mezun durumdaki öğrencilere ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursları verileceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurslarımızda tüm branşlar olmak üzere sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere tüm dersler verilecek. Kurs verilecek tesislerimiz arasında Tınaztepe, Danışmend Gazi, İldem, Yıldırım Beyazıd, Gökkent, Şirintepe, Gesi-Fatih sosyal tesislerimizde kurslarımız verilecek. Öğrencilerimiz ister bu tesislerde kayıt yaptırabilir isterse de belediyemize gelerek kültür merkezimize sınav sonuç belgesi ve diploma fotokopisi ile kayıt yaptırabilir. Kayıt için gerekli evraklar. Dilerlerse 252 1655 no'lu telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurslarımızda yeni eğitim-öğretim döneminde istikbali parlak gençleri bekliyoruz. Öğrencilerimiz kayıt tarihini kaçırmasınlar. 30 Eylül'de derslerimiz başlıyor. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızda çok yüksek bir başarı yakaladık. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Her zaman onların yanınızdayız." dedi.

Tecrübeli öğretmen kadrosu ve alanında uzman eğitmenler ile YKS'ye hazırlanan gençler için büyük öneme sahip olan kurslar belediyenin 7 tesisinde hizmet verecek. - KAYSERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Melikgazi, Gesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:05   Kartal'da silahlı saldırı
13:05   Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti
13:05   Ekonomide işler yolunda, ülke notu yükselebilir
13:05   Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
13:05   Ankara ev yapımı konservelerde kas felci riskine dikkat
13:05   Gaziantep kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
13:05   Dha yurt bülteni - 10